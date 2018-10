Emmas Leben srürzt zusammen, als ihr Mann sie verlässt. Die Scheidung droht sie zu ruinieren, und so nimmt sie in ihrer Verzweiflung einen Job in einem Sex-Shop an. Dort stellt sie fest, dass kaum etwas für Frauen geboten wird. Sie wittert ihre Chance und übernimmt den Laden. Nun gestaltet sie das Sortiment um auf weibliche Wünsche. Dabei entdeckt Emma auch ihr eigenes, lange gehegtes Begehren. Sie stürzt sich ins erotische Abenteuer.