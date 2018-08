Das Geheimnis von Neapel

Adriana verbringt eine leidenschaftliche Nacht mit Andrea. Kurz darauf liegt er tot auf dem Obduktionstisch der Medizinerin. Ermordet?! Sein Tod scheint mit den Legenden der Stadt verwoben, in der sie leben: Neapel. Adriana forscht in seiner Vergangenheit und findet immer mehr Hinweise auf neapolitanische Mythen. Doch die Hintermänner des Mörders werden auf sie aufmerksam. Bald gerät Adriana selber in den Verdacht, Andrea getötet zu haben.