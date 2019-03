Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Stephanus Domanig

Webseite: http://www.filmdelights.com/verleih/jahrhundertdeswalterarlen/

Die Nazizeit hat sein Leben und Schaffen geprägt - als junger Mann kam Walter Arlen in die USA. Seine Mutter hatte Selbstmord begangen, sein Vater war gefangen genommen worden. Dabei wollte Arlen eigentlich in Wien leben und Komponist werden. Erst spät veröffentlicht er seine Werke, in denen er die Schrecken seiner Kindheit verarbeitet. Bis dahin ist er als Musikkritiker in Los Angeles tätig. Als über 90-Jähriger reist er zurück nach Wien.