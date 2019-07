Das dunkle Paradies

Der Mord an einem Callgirl geht Franziska besonders nahe. Der Verdächtige ist der Bruder ihrer Freundin Annie. Der Ex-Junkie Roland hat sein Leben endlich wieder im Griff. Auf Annies Bitten hin mischt sich Franziska in die Ermittlungen ein - zum Missfallen des Kommissars. Mitten in ihrem Bemühen, Rolands Unschuld zu beweisen, legt dieser plötzlich ein Geständnis ab. Niemand ahnt, dass das Verbrechen bis in höchste Politikerkreise reicht.