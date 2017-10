Der gebürtige Iraker Zaid hat Erfolg als Chirurg in Kopenhagen und ist glücklich mit Frau Stine, die ein Kind von ihm erwartet. Als sein krimineller Bruder, dem er finanzielle Hilfe verweigert, getötet wird, bläst er zum Rachefeldzug.

Eigentlich läuft es für Zaid (Dar Salim) gut, ist er doch erfolgreicher Chirurg mit eleganter Wohnung und ebensolcher Frau Stine (Stine Fischer Christensen). Vater wird er auch noch bald. Dieses Glück gerät im dänischen Actionfilm "Darkland" ins Wanken, als eines Tages Zaids jüngerer Bruder Yasin (Anis Alobaidi) auftaucht und Geld fordert, um seine Schulden zu begleichen.

Zaid verweigert ihm dies - worauf Yasin alsbald tot aufgefunden wird. Der von Schuldgefühlen geplagte Zaid wird nun selbst aktiv, nachdem die Polizei dem Fall nur halbherzig nachgeht. Und so macht sich der Chriurg auf eigene Faust auf, in der Unterwelt Kopenhagens den Schuldigen zu suchen - und bringt sich und seine Familie damit in Gefahr.