Der Box-Weltmeister Adonis Creed ist bei seinem Stolz gepackt. Und so willigt er in einen risikoreichen Kampf ein. Der Herausforderer Victor Drago will gegen den amtierenden Champion antreten. Dessen Vater Igor tötete einst Creeds Vater. Creeds Trainer, Boxlegende Rocky Balboa, will ihn nicht für dieses Match trainieren - zu viele Emotionen sind im Spiel. Und auch Creeds schwangere Freundin hat Angst - um ihn und um ihre gemeinsame Zukunft.