Der Komponist Wiktor will im Polen der Nachkriegsjahre der Musik seines Landes neues Leben einhauchen. Er entdeckt in der Provinz die wilde Sängerin Zula. Die beiden verfallen einander. Doch Wiktor will dem Sozialismus entfliehen und setzt sich in den Westen ab. Zula bleibt. Jahre später treffen sich die beiden wieder in Paris. Die alte Liebe lodert wieder auf. Doch beide sind älter, haben eigene Erfahrungen gemacht. Finden sie zusammen?