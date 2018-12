Zwanzig Tänzer proben drei Tage lang in einem abgelegenen Haus im Wald. Am letzten Abend schmeißen sie eine große Rave-Party. Ein riesiges Fass Sangria soll die Stimmung zusätzlich anheizen. Doch die Situation gerät außer Kontrolle. Die einen werden high, andere sind auf einem Horrortrip, wieder andere werden gewalttätig. Scheinbar hat jemand Drogen in die Sangria gemischt. Während die Musik dröhnt, nimmt der Wahnsinn seinen Lauf.