Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten

Regie: Martin Tischner

Filmstart: 31.01.2019

"Blicke in das Herz der Erde" - so beginnt eine mysteriöse Flaschenpost, die Checker Tobi findet. Dies ist der Auftakt zu einem Rätsel und einer großen Reise. Sie führt Tobi nach Indien, Vanuatu, Grönland und an viele weitere Orte. Dort trifft er Menschen, die ihm erklären, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und wie zerbrechlich und wertvoll jeder Teil der Erde ist. Alle Hinweise auf des Rätsels Lösung laufen schließlich in Indien zusammen.