Weihnachten steht vor der Tür und Charles Dickens ist fast pleite. Der Autor kann einfach nicht mehr an seine alten Erfolge anknüpfen. Doch er fasst sich ein Herz und will in zwei Monaten ein Buch schreiben - über Weihnachten selbst. Die Hauptfigur: der Geizhals Ebenezer Scrooge, Dickens' eigenem Vater nicht unähnlich. Doch der Dichter erleidet eine Schreibblockade - und muss diese mit seinen eigenen imaginären Figuren ausfechten.