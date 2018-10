Was für ein Fest! Nathalie, die vielbeschäftigte Fernsehproduzentin, lädt zur großen Einweihungsparty in ihre Villa vor den Toren Paris‘ – mit einer illustren Gästeliste: Ihr Schwager Castro (Jean-Pierre Bacri) hat seine besten Jahre als Star-Moderator im Fernsehen hinter sich. Hélène (Agnès Jaoui), Castros Ex-Frau und Schwester von Nathalie, macht wieder einmal nur Werbung für ihr neuestes Flüchtlingsprojekt. Ihre Tochter Nina ist kurz davor, ihren zweiten Roman zu veröffentlichen, in dem ihre Eltern nicht gerade gut wegkommen. Unaufhaltsam füllt sich der Garten mit Menschen aller Art, aus der Stadt und vom Land, Möchtegern-Stars, Hipster und Lebenskünstler, YouTuber und Influencer, Musiker und mittendrin die hoffnungslos verknallte Kellnerin Samantha, die nur eines will – ein Selfie mit Castro.

Castro will seine TV-Karriere wieder auf Vordermann bringen. Also reist der alte Zyniker zur Party seiner Produzentin aufs Land. Während sich dort die Szene aus Paris selbst feiert, stänkert Castro nach Herzenslust herum. Seine Tochter schreibt ein satirisches Buch über den einst provokanten Fernsehstar. Seine Ex-Frau macht sich sowieso lustig über ihn. Und seine Produzentin will ihn am liebsten fallenlassen. Die Party verspricht heiß zu werden.