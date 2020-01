Der Film ist die Biographie des türkischen Gewichthebers und Olympiasiegers Naim Süleymanoğlu.

Naim Süleymanoglu gewann als Gewichtheber seinen ersten Titel bei den Olympischen Spielen in Seoul. Er nutzte seinen internationalen Erfolg, um auf die politischen Verhältnisse in seinem Heimatland Bulgarien aufmerksam zu machen. Der Film beginnt mit seinen Erfolgen in der Jugend, als er bereits die ersten Rekorde brach. Später stellte er einen Antrag auf Asyl in der Türkei. Als er erkrankt, trotzte er der Krankheit und gab nicht auf.