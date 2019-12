Eine überraschende Musical-Verfilmung: Für die Kinofassung von Andrew Lloyd Webbers weltweitem Musicalerfolg setzt Oscar-Regisseur Tom Hooper (The King’s Speech) sein Star-Ensemble mit Computertechnik in Szene – und trifft dabei nicht jedermanns Geschmack.

Jedes Jahr findet auf einer Londoner Müllkippe ein großes Katzenfest statt. Die Jellicle-Katzen treffen sich, um eine von ihnen zur Wiedergeburt auszuwählen. Grizabella war einst der Star der Gruppe, doch sie wurde verstoßen. Viele Miezen sind gemütlich und faul geworden – nur Macavity ist nicht untätig. Der Bösewicht verschleppt die Anführerin. Alle Katzen müssen nun zusammenhalten, um Macavity zu bekämpfen und ihre Chefin zu befreien …

Die weltweite Erfolgsgeschichte jetzt auch im Kino

Der Film verbindet Lloyd Webbers unvergleichliche Musik mit einem spektakulären Produktionsdesign, atemberaubender neuer Technologie und unterschiedlichen Tanzstilen zu einem Musical-Ereignis einer ganz neuen Generation. Unter der Leitung des vielfach preisgekrönten Choreografen Andy Blankenbuehler zeigt ein Weltklasse-Ensemble von Tänzern klassisches Ballett und zeitgenössischen Tanz, Hip- Hop und Jazz Dance, Streetdance und Stepptanz.

Cats gehört zu den erfolgreichsten Musicals, die jemals auf den legendären Bühnen des Londoner West End und am Broadway gelaufen sind. Premiere hatte Cats 1981 am New London Theatre – mit einer Laufzeit von 21 Jahren am Stück und fast 9.000 Vorstellungen brach es alle Rekorde und schrieb Theatergeschichte. Die Broadway-Produktion wurde 1983 mit insgesamt sieben Tony Awards prämiert, unter anderem als bestes Musical. Am Broadway lief Cats 18 Jahre lang und wurde weltweit adaptiert, unter anderem auch in Wien, wo 1983 die deutschsprachige Erstaufführung stattfand und 7 Jahre lang zu sehen war. Seit der Premiere 1981 ist Cats kontinuierlich auf der ganzen Welt aufgeführt worden. Nach neuestem Stand haben 81 Millionen Zuschauer in 50 Ländern und in 19 verschiedenen Sprachen das Musical gesehen und so zu einer der erfolgreichsten Bühnenshows aller Zeiten gemacht.