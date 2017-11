Lightning McQueen will es noch einmal wissen - er will das Rennen "Florida 500" gewinnen. Der Rennwagen hat eigentlich seine besten Zeiten schon hinter sich, aber unterkriegen lassen will er sich auch nicht. Also engagiert er die Technikerin Cruz Ramirez, die ihn wieder auf Vordermann bringen soll. Das hat er auch nötig, denn Newcomer Jackson Storm hat allerlei technische Tricks auf Lager. Lightning muss nun Gas geben, um zu gewinnen.