Daniel ist ein stolzer Vater in Nöten: Er wurde gerade von seinem garstigen Chef gefeuert. Dabei muss er seine Tochter unterstützen, die kurz vor dem Berufswahltag in ihrer Schule steht und außerdem einen Verehrer hat: Ausgerechnet den nerdigen Sohn von Daniels verhasstem Ex-Boss! Während der Projekttag in der Schule beginnt, hat die Schulleitung ein anderes Problem: Sie muss die Leiche des Gärtners verschwinden lassen. Daniel muss ran!