Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Katahrina Mihm

Katahrina Mihm Darsteller: Yunus Gürkan / Carl Hiller / Paul Csispai

Yunus Gürkan / Carl Hiller / Paul Csispai Filmstart: 09.05.2019

Was würden Jugendliche tun, wenn es keine Schule gäbe? Fünf junge Menschen finden in dieser Welt ihren eigenen Weg. Das Leben selbst wird zum Bildungserlebnis. Episoden zeigen den Alltag ohne Schule: Saskia forscht an einem Schlafmittel, der naive Nuri fährt im Taxi seines Vaters mit und interviewt die Gäste, Lovis ist verträumt, spielt im Park und verliebt sich. Max malt Waschmaschinen und entdeckt in Dürer Gott und Janne zieht von zuhause aus.