Captain Underpants - Der supertolle erste Film

Animationsspaß: Freche Schüler hypnotisieren ihren gemeinen Direktor und lassen ihn glauben, er sei Superman in Unterhosen

Das Schulleben an der Jerome Horwitz Elementary ist ziemlich düster und relativ spaßbefreit. Alleine Harold und George haben ihre Gaudi, sie sind längst Meister in Sachen Streichespielen. Dafür kriegen sie auch regelmäßig Ärger von ihrem fiesen und unsympathischen Schuldirektor Mr. Krupp. Als die besten Freunde eines Tages den Bogen überspannen, droht Mr. Krupp ihre Freundschaft zu beenden, indem er sie in zwei verschiedene Klassen versetzt. Das wollen Harold und George freilich verhindern. Mit mehr Glück als Verstand schaffen sie es, ihn zu hypnotisieren. Sie lassen ihn glauben, er sei die reale Inkarnation ihres eigenen Comicbuch-Protagonisten Captain Underpants, ein liebenswerter Superheld in weißer Feinrippunterhose. Mit ihm ziehen Spaß und Freude in die Schule ein - und große Probleme.

Die Geschichte der Buben ist die Geschichte von Dav Pilkey, einem erfolgreichen US-amerikanischen Schriftsteller. Pilkey selbst bekam in der Schule regelmäßig Ärger. Unter ADHS und Verhaltensproblemen leidend, brachte er seine Lehrer an ihre Grenzen, riss gerne Witze, spielte Streiche und zeichnete lieber Comics, als dem Unterricht zu folgen. Ausgerechnet auf der Schulbank entstand ‚Captain Underpants‘, eine weltweit erfolgreiche Kinderbuchreihe, die DreamWorks computeranimiert auf die Leinwand bringt. ‚Captain Underpants‘ ist ein Film für Kinder, ein Film über Freundschaft, Spaß und Kreativität, mit viel lautem Nonsens (von der Furz-Rülps-Symphonie bis zum Discoklo), der mit der Zeit echt anstrengend ist, Kids aber umso mehr Freude bereiten wird.