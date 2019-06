Jongsu kehrt nach seinem Studium zurück in sein Heimatdorf. Ein zufälliges Treffen mit Haemi endet in einer gemeinsamen Nacht. In Jongsu kommen Gefühle auf, aber das Timing ist ungünstig, denn Haemi muss nach Afrika reisen. Sehnsüchtig erwartet er ihre Rückkehr, aber am Flughafen hat sie einen neuen Mann an ihrer Seite, der nicht von ihrer Seite weicht. Als Haemi spurlos verschwindet, begibt sich Jongsu auf die verzweifelte Suche nach ihr.