Born in Evin

Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Maryam Zaree

Maryam Zaree Webseite: http://stadtkinowien.at/film/1200/

http://stadtkinowien.at/film/1200/ Filmstart: 17.10.2019

Die Regisseurin und Schauspielerin Maryam Zaree wurde in einem iranischen Gefängnis geboren. Es gilt als eines der berüchtigsten politischen Gefängnisse, in dem Regimegegner gefoltert werden. Ihre Eltern flohen aus dem Iran und beantragten in Deutschland Asyl. Die Familie sprach nie über die Verfolgung und Inhaftierung. Zaree macht sich auf die Suche nach den Umständen ihrer Geburt und nach Antworten auf ihre Fragen.