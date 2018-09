Book Club - Das Beste kommt noch

Vier Freundinnen sind in Würde gealtert. Oder? Das kann noch nicht alles sein, sagen sich die attraktiven Omas! Sie nehmen sich in ihrem Lesezirkel den Erotik-Roman "Fifty Shades of Grey" vor. Und tatsächlich fühlen sie schnell die Säfte wieder fließen. Bald werfen sie sich Hals über Kopf in heiße Flirts und Affären. Alte Geschichten werden aufgewärmt, neue Lover an Land gezogen. Am Ende haben alle ihre eigene Liebesgeschichte geschrieben.