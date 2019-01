"We will rock you" - Die Rockband Queen hat mit ihren Shows und ihrer Musik neue Maßstäbe gesetzt. Ihr Frontmann Freddie Mercury war ein begnadeter Sänger, Entertainer und eine Ikone der Schwulenbewegung. Der Film zeigt die Geschichte der Band, mitsamt dem Höhepunkt "Live Aid 1985", einem der größten Auftritte in der Geschichte der Rock-Musik. Nur sechs weitere glorreiche Jahre verblieben der Band, bis Freddie Mercury 1991 an AIDS starb.