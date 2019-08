Blinded by the Light

Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Gurinder Chadha

Darsteller: Viveik Kalra / Kulvinder Ghir / Meera Ganatra

Filmstart: 22.08.2019

1987: Javed ist ein britischer Teeanger mit pakistanischer Abstammung. Es herrschen ethnische und wirtschaftliche Unruhen. In dieser Zeit schreibt er Gedichte, um der Intoleranz seines Umfelds und der Strenge seines konservativen Vaters zu entkommen. Ein Freund zeigt Javed die Musik von Bruce Springsteen. Er erkennt in den Songtexten Parallelen zu seinem Leben in der Arbeiterschicht und findet den Mut, seiner eigenen Stimme Gehör zu verschaffen.