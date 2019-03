In Kolumbien wird in den 1970er-Jahren der Marihuana-Handel zum Mega-Business. Davon ahnen die indigenen Wayuu im Nordosten zunächst nichts. Stammeschefin Ursula will eigentlich nur ihre Tochter verheiraten. Doch der Bräutigam in spe braucht Geld, um die Mitgift zu bezahlen. Er baut sich mit Ursulas unberechenbarem Sohn ein Imperium auf, das auf dem Export der Droge in die USA basiert. Doch damit setzen sie die Zukunft des Stammes aufs Spiel.