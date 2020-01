Best of Genrenale Vol. 1

Regie: Lukas Rinker / Erdal Ceylan / Julius Grimm

In neun Episoden widmet sich der Film stets einem anderen Genre – von Fantasy über Action bis hin zu Sci-Fi ist alles dabei!

In neun Episoden widmet sich der Film stets einem anderen Genre. Von Fantasy zu Action bis hin zu Science-Fiction sind alle Genres vertreten. Auch thematisch decken die Kurzfilme eine große Bandbreite ab: So rächt sich ein Papst-Laser-Hybrid an seinen Feinden. Dann macht einer Frau ein Selfie das Leben zur Hölle. Eine weitere Episode zeigt Ermittler Mahler in der DDR, er soll mit übersinnliche Fähigkeiten das Verschwinden eines Jungen aufklären.