Eigentlich haben Otto und sein bester Freund Benjamin Blümchen allen Grund zum Jubeln: Der Neustädter Zoo soll endlich renoviert werden! Dafür hat der Bürgermeister die gewiefte Zora Zack engagiert, die sich sogleich mit vollem Tatendrang an die Arbeit macht. Hinter dem Eifer der engagierten Fachfrau verbirgt sich allerdings ein hinterhältiger Plan …

Endlich Ferien! Otto (Manuel Santos Gelke) kann es kaum erwarten, die kommenden Wochen mit seinem besten Freund Benjamin Blümchen (Stimme wie aus den originalen Hörspielen und der Zeichentrickserie: Jürgen Kluckert) im Neustädter Zoo zu verbringen. Allerdings ist seine gute Laune etwas getrübt durch die Sorgenfalten von Zoodirektor Herr Tierlieb (Friedrich von Thun), der dringend Geld für die anstehenden Reparaturarbeiten im Zoo benötigt. Eine Tombola soll’s richten! Mitten in die Feierlichkeiten platzt der Bürgermeister (Uwe Ochsenknecht) von Neustadt dann mit einer Ankündigung: Er hat die gewiefte Zora Zack (Heike Makatsch) engagiert, um den Zoo zu modernisieren und zum neuen Prestige-Objekt von Neustadt zu machen. Und die emsige Fachfrau fackelt nicht lange: Erst wickelt sie Benjamin mit seinen geliebten Zuckerstückchen um den Finger – er soll das neue Werbegesicht der Kampagne werden –, dann rollen erste Baukräne an. Doch in Wirklichkeit hat Zora Zack ein ganz anderes Ziel …