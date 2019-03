Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Rachid Bouchareb

Regie: Rachid Bouchareb
Darsteller: Omar Sy / Luis Guzman / Franck Gastambide

Filmstart: 31.01.2019

Baaba Keita ist Polizist in Paris. Doch sein eigentlicher Boss ist seine Mama. Die hat nämlich das ganze Heimatviertel im Griff, in dem er auch aufgewachsen ist. Doch bei einem Drogendeal wird einer seiner Freunde getötet, der in Miami lebte. Baaba geht dorthin, um die Gangs fertigzumachen, die hinter der Schandtat stehen. Doch der dortige zuständige Polizei-Officer ist wenig begeistert von Baabas rabiaten Methoden. Seine Mutter dagegen schon.