Beautiful Boy

Obwohl David seinen Sohn über alles liebt, konnte er nicht verhindern, dass Nic drogenabhängig wurde. Der Heranwachsende ist dem Meth verfallen und lebt nur noch für den Rausch. Er hat flüchtige Beziehungen, aber er bekommt sein Leben nicht in den Griff. David tut alles, um seinen Sohn zu unterstützen. Doch als Nic verschwindet, gerät die Familie in eine schwere Krise. David ist mit seinen Kräften am Ende. Kann er seinen Nic noch retten?