Nach der Lektüre dieses Thrillers stellt sich die Frage, ob eine freundschaftliches Verhältnis zu den Nachbarn wirklich erstrebenswert ist. Regisseur Philippe Haim zeigt in dem Thriller "Barracuda - Vorsicht Nachbar" die Horrorvision eines Anstandsbesuchs bei dem netten Menschen von Nebenan. ****

Luc zieht in die riesige Wohnung seines Onkels, die er normalerweise nie bezahlen könnte. Nach der Einweihungsfeier verrät ihm seine Freundin, dass sie von ihm ein Kind erwartet. Alles in Butter im Leben des jungen Mannes, könnte man meinen. Da ist allerdings noch sein Nachbar Monsieur Clément, der ihn unbedingt zu sich in die Wohnung einladen will. Bei einem kleinen Abendessen soll Luc dann auch Cléments Frau Violetta kennen lernen.



Widerwillig nimmt Luc die Einladung an. Doch aus der lästigen Verpflichtung wird purer Horror. Der ruhige Nachbar erweist sich als unberechenbarer Psychopath. Das zeigt sich schon darin, dass seine geliebte Violetta eine Schaufensterpuppe ist. Als Luc flüchten will, wird er von Monsieur Clément niedergeschlagen. Für Spannung ist gesorgt.