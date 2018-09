Deutscher Thriller von Michael Herbig über die Ballonflucht aus der DDR.

1979 machen zwei DDR-Familien ernst: Sie wollen in den Westen abhauen. Die Strelzyks und die Wetzels setzen sich in ihren selbst gebauten Heißluftballon und fliegen gen Bundesrepublik. Sie stürzen ab. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt: Die Stasi ist ihnen auf den Fersen. Noch kennt sie den Absturzort nicht. Fieberhaft müssen die Familien an einem neuen Ballon arbeiten. Sie werden getrieben von der Hoffnung auf ein besseres Leben in Freiheit.