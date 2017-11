Der Haushalt bleibt an ihr hängen, während ihr Ehemann fremd geht. Und dann sind da auch noch die Kinder. Und zu allem Überfluss steht Weihnachten vor der Tür. Amy Mitchell hat die Nase voll. Da hilft nur eines: Den untreuen Gatten loswerden und die besten Freundinnen Kiki und Carla einladen - und dann feiern, was das Zeug hält! Doch dann kündigen sich die Mütter der Mütter für die Feiertage an - Ring frei für die bösesten Mütter der Welt!