Eine Mutter muss sich irgendwann einmal eingestehen, dass ihre Kinder keine Kinder mehr sind. Und dies kann ein harter Schlag sein. Als ihre jüngste Tochter Jade nach Kanada gehen will, merkt Héloïse plötzlich, dass sie nichts hat außer ihren Kindern. Gerade noch steckten sie in den Windeln, und jetzt...? Sie ist aber nicht bereit für die Midlife-Crisis. So wie die Youngster will und muss auch sie - wieder einmal - ihren eigenen Weg finden.