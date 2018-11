1969 wollen die USA einen Menschheitstraum erfüllen: Sie planen eine bemannte Rakete auf den Mond zu schicken. In Konkurrenz mit der Sowjetunion arbeiten die Amerikaner unter Hochdruck an dem Projekt. Einer der auserwählten Astronauten ist Neil Armstrong. Der Familienvater bereitet sich auf die gefährliche Mission vor. Je näher der Tag kommt, desto mehr gerät sein Familienleben in Aufruhr. Doch seine Taten werden in die Geschichte eingehen.