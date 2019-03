Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Ludwig Wüst

Ludwig Wüst Darsteller: Claudia Martini / Ludwig Wüst

Claudia Martini / Ludwig Wüst Webseite: http://stadtkinowien.at/film/1051/

Eine Frau und ein Mann gehen ein Stück Wegs zusammen. Sie sind beide alleine, seit kurzem. Sie haben Schluss gemacht mit ihrem alten Leben und sind einfach gegangen. Sie treffen sich in der Mitte, wo auch immer das ist. Es ist trostlos auf ihrem Weg, doch in ihnen brennt ein Feuer. Und sie haben zu essen. Und sie haben einander. Kann das Leben weitergehen, auch wenn es scheinbar auf der Stelle tritt? Kann es Schönheit geben in der Ödnis?