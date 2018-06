Die Exil-Iranerin Mitra arbeitet an einem Filmprojekt. Sie will das Leben von Oum Kulthum auf die Leinwand bringen, die in der arabischen Welt eine gefeierte Sängerin war. Bei der Umsetzung stößt Mitra jedoch auf die gleichen Widerstände wie ihre Heldin: Als Frau wird sie von den arabischen Männern diskriminiert. Die Dreharbeiten werden immer schwerer. Und dann verschwindet ihr Sohn. Die Regisseurin steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch.