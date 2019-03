Wir befinden uns im Jahre 50 v. Chr.: Ganz Gallien ist von den Römern besetzt … Ganz Gallien? Nein! Im neuesten Animationsabenteuer der standhaften Gallier begeben sich Asterix und Obelix auf die Suche nach einem Lehrling für Druide Miraculix. Blöd nur, dass während ihrer Abwesenheit die Römer dem Dorf gefährlich nahe kommen!

Der Druide Miraculix hat sich beim Mistelschneiden verletzt. Jetzt wird es Zeit! Er will endlich in den Ruhestand gehen. Zusammen mit Asterix und Obelix macht er sich auf den Weg durch Gallien, auf der Suche nach einem klugen und verschwiegenen Druiden. Doch hinter ihrem Rücken paktiert ein Gallier namens Dämonix mit den Römern. Auch er will an das Rezept für den Trank kommen, der Superkräfte verleiht. Die Römer wetzen schon die Messer.