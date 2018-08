Der Kleingangster Atris plant in Berlin den großen Wurf. Sein Freund Frank organisiert einen Deal mit Falschgeld. Mit dem schnellem Gewinn will sich Atris unabhängig machen von El Keitar, der die Szene im Griff hat. Doch der reagiert ungehalten auf die Konkurrenz. Er nimmt Atris und Frank in die Mangel. Da kommt den beiden die hartgesottene Diebin Marie gerade recht. Zusammen wollen sie El Keitar kalt stellen. Ob das gelingt?