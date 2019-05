Early Landry lebt in Mississipi. Nach dem Tod seiner Frau fällt er in eine Depression. Seine Schwester holt ihn deshalb zu sich nach Hollywood. Der Kulturschock tut dem einsamen Early gut und er lernt, mit den schillernden Persönlichkeiten in seiner Umgebung umzugehen. Dann freundet er sich mit der Transgender-Frau Freda an. Zwischen den beiden entwickelt sich eine Beziehung. Doch seine Familie lehnt Freda ab, denn sie ist eine Prostituierte.