Nachschlag zur Animationsverfilmung des beliebten Handyspiels: Die kultigen Vögel müssen sich mit ihren Feinden den Schweinen zusammentun!

Die Insel der Vögel und die Insel der Schweine sind in Gefahr: Vogel Zeta will beide Gebiete erobern – und um das zu verhindern, müssen sich die Völker vereinen. Dass das kein leichtes Unterfangen wird, wissen die Fans des kultigen Handyspiels Angry Birds schon lange, denn die Fehde zwischen den Vögeln und den Schweinen tobt seit Jahrzehnten. Nun liegt es an den Stars des ersten Films – Red, Chuck und Bombe – einen Waffenstillstand zu initiieren und ein Super-Team aufzustellen, das sich Zeta entgegenstellt.