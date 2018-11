"Der da" soll es sein - und ein Afrikaner tritt in die österreichische Geschichte ein. Eine Comtesse hat ihn per Fingerzeig in die adelige Gesellschaft verpflanzt. "Angelo", soll der schwarze Mann heißen, er wird getauft, erzogen und vorgeführt, ist das Maskottchen des österreichischen Rokoko. Als Diener und Soldat arbeitet er sich empor, gründet eine Familie, wird Freimaurer. Doch er bleibt der einzige "Mohr" im weißen Österreich der Zeit.