André Rieu: Amore - A Tribute to Love

Filmstart: 28.07.2018

„Amore, My Tribute to Love“ ist eine Hommage von Andre Rieu an seine Liebe zur Musik.

Die Liebe hält alles zusammen. Und so sammelt der Geiger André Rieu die schönsten Liebeslieder der Welt und arrangiert sie zu einem großen Programm. "Amore" heißt das Album zu dem Herzens-Event, das nur an zwei Tagen im Kino zu sehen sein wird. Rieu selber will damit seine Verbundenheit mit seiner Familie und seinem Johann Strauss-Orchester zum Ausdruck bringen. Das abwechslungsreiche Programm umfasst eine breite Palette aus Klassik und Pop.