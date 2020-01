Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Kurt Langbein / Andrea Ernst

Webseite: https://www.filmladen.at/film/anders-essen/

Filmstart: 27.02.2020

Unser Essen frisst die Welt auf. Jeder Mensch in den Industriestaaten verbraucht doppelt so viel Ressourcen zur Ernährung, wie ihm eigentlich zusteht. Die Doku zeigt Wege auf, wie man anders essen kann: Drei Familien machen sich an den Selbstversuch einer rationellen und ökologischen Ernährung. Dazu kaufen sie regional ein und stellen ihr Kochverhalten um. So werden Wasser gespart, Land geschont - und schmecken tut es auch noch!