Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Thomas Rickenmann

Publikumsliebling in der Schweiz: Die Doku entführt zu drei Familien, die den Sommer auf Almen im Berner Oberland und in der Zentralschweiz verbringen. Hier verliert das Handy an Bedeutung, zählt nicht jede Minute, sondern der behutsame Umgang mit der Natur!

Drei Jahre nachdem er in seinem Film z’Alp den Alpaufzug dreier Familien begleitete, kehrt Thomas Rickenmann zu den Familien zurück, um den ganzen Sommer mit ihnen zu verbringen. Die karge Schönheit der Natur und das langsame Fließen der Zeit täuschen darüber hinweg, dass für die drei Familien im Alpstein, im Berner Oberland und in der Zentralschweiz das eigene Überleben von der Alpwirtschaft abhängig ist … Mit über 50.000 Kinozusehern der meist besuchte Schweizer Dokumentarfilm des Jahres 2016.