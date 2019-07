Alfons Zitterbacke - Das Chaos ist zurück

Alfons Zitterbacke leidet unter seinem Nachnamen und wird zudem vom Pech verfolgt. Er hat den Traum, eines Tages ein berühmter Astronaut zu werden - und wird von seinen Mitmenschen dafür belächelt. Er fühlt sich nicht ernst genommen. Doch beim Fluggeräte-Wettbewerb in der Schule will er es allen zeigen und mithilfe seiner Freunde Benni und Emilia die ultimative Rakete bauen. Diese soll alle Modelle seiner Mitschüler in den Schatten stellen.