Regie: Guy Ritchie
Darsteller: Naomi Scott / Mena Massoud / Will Smith

Filmstart: 23.05.2019

Der Straßendieb Aladdin macht mit seinem Affen Abu die Straßen unsicher. Durch Zufall trifft er auf die Prinzessin Jasmin. Er verliebt sich unsterblich in sie. Ihre Liebe hat keine Chance und Aladdin wird in den Kerker gesperrt. Der Bösewicht Dschafar befreit ihn, aber verlangt im Gegenzug den Diebstahl einer scheinbar wertlosen Öllampe. Diese ist aber magisch: Dschinni lebt darin und jeder, der an der Lampe reibt, hat drei Wünsche frei.