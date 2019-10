Isabel kämpft in Indien für den Erhalt eines Waisenhauses, die Millionärin Theresa will sie unterstützen. Sie bietet Isabel eine großzügige Spende an, unter einer Bedingung: Ein persönliches Kennenlernen in New York. Widerwillig stimmt Isabel zu. Von Theresa wird sie kurzerhand zur Hochzeit von deren Tochter eingeladen. Dort trifft sie auf ihre vergangene Liebe - Oscar. Allmählich wird ihr klar, dass Theresa einen Plan verfolgt.