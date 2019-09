Nach Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood, steuert Brad Pitt mit James Grays Sci-Fi-Thriller Ad Astra seine zweite potenzielle Oscarnominierung in dieser Filmsaison an: Auf der Suche nach seinem verschollenen Vater (Tommy Lee Jones) muss der Astronaut erst einmal zu sich selbst finden.

Der Astronaut Roy McBride (Brad Pitt) will seinen verschollenen Vater (Tommy Lee Jones) finden. Vor Jahren ist der nämlich zu einer Mission zum Neptun aufgebrochen und nie zurückgekehrt! Ein ungelöstes Rätsel bedroht von dort die Menschheit auf unserem Planeten, und nur Roy könnte es lösen. Er reist deshalb selbst an den äußersten Rand des Sonnensystems – und muss dabei auch mit sich selbst ins Reine kommen …