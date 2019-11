Stadtneurotiker Woody Allen wirft in seiner neuen Liebesgeschichte einen Blick auf die kleinen und großen Wunder des Lebens.

Student Gatsby (Timothée Chalamet) plant mit Ashleigh (Elle Fanning) ein romantisches Wochenende in New York. Doch ganz so romantisch wird es nicht: Ashleigh muss den Regisseur Roland Pollard (Liev Schreiber) interviewen und gerät mit ihm, dem Drehbuchautor Ted Davidoff (Jude Law) und dem Filmstar Francisco Vega (Diego Luna) in ein unerwartetes Abenteuer. Gatsby trifft währenddessen auf Chan, die Schwester seiner Ex-Freundin und muss mit seiner Mutter ein Gespräch führen. Das Wochenende verläuft also ganz anders, als geplant … Kult-Regisseur Woody Allen (Der Stadtneurotiker) kehrt in sein geliebtes Manhattan zurück und liefert einen der besten Filme seiner gesamten Karriere!