Webseite: https://www.filmladen.at/film/a-hero-die-verlorene-ehre-des-herrn-soltani/

Filmstart: 01.04.2022

Regisseur Asghar Farhadi (Nader und Simin – Eine Trennung) zeigt, wie schnell die Gesellschaft Heldenbilder erschaffen kann – und wie sie bereit ist, diese auch wieder zu zerstören.

Nachdem sich sein Geschäftspartner mit einem gemeinsam aufgenommenen Kredit aus dem Staub gemacht hat, sitzt Rahim (Amir Jadidi) hoch verschuldet im Gefängnis. Als seine Freundin mit einer Tasche voller Goldmünzen bei ihm auftaucht, wittert er die Chance auf einen Neubeginn. Er hofft, mit den Münzen einen Teil seiner Schulden zu begleichen, seine Strafe zu verkürzen und schließlich seine Freundin zu heiraten und mehr Zeit mit seinem Sohn verbringen zu können. Doch es kommt anders.

Geplagt von seinem schlechten Gewissen beschließt er, die rechtmäßige Besitzerin auszukundschaften und ihr die Handtasche zurückzugeben – was ihm auch tatsächlich während eines zweitägigen Ausgangs gelingt! Als die Gefängnisbehörden von seiner guten Tat erfahren, bestellt die Direktion Vertreter der Presse, Reporter und Fotografen – jeder soll von diesem Mann erfahren und seinem guten Beispiel folgen! Es dauert jedoch nicht lange, bis sich erste Zweifel an der Geschichte des frisch gebackenen „Helden“ breit machen: Die Besitzerin der Handtasche scheint wie vom Erdboden verschwunden und auch Rahims Gläubiger lässt kein gutes Haar an ihm. So findet er sich in einer immer komplizierter werdenden Situation wieder, in der ihm der kleinste Fehltritt seine zum Greifen nahe Freiheit kosten kann …

Kritik/Meinung: Ein kraftvolles Plädoyer für das Gute im Menschen und die erschütternde Bestandsaufnahme einer Gesellschaft, die genauso schnell Heldenbilder erschafft wie sie bereit ist, diese wieder zu zerstören. In Cannes gab es dafür den Großen Preis der Jury, für die Oscars 2022 nominierten die Iraner „A Hero - Die verlorene Ehre des Herrn Soltani“ als „Bester Internationaler Film“ – auf die Shortlist hat er es allerdings nicht geschafft. In Sachen emotionaler Schlagkraft steht das Werk dem 2012 mit einem Oscar ausgezeichneten „Nader und Simin – Eine Trennung“ in nichts nach.