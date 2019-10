Memo hat eine geistige Behinderung, führt aber ein glückliches Leben in einfachen Verhältnissen. Mit seiner Tochter und seiner Großmutter lebt der Hirte in einem kleinen Dorf. Doch dann wird ihm vorgeworfen, die Tochter eines Militärs ermordet zu haben. Er wird zum Tode verurteilt und kommt in Zelle Sieben. Die Insassen des Gefängnisses erkennen schnell, dass er unschuldig ist. Sie möchten Memo helfen, seine Unschuld zu beweisen.