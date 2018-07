303 ist der „Anti-Tinder“ Film. Statt 3 Sekunden Wisch-und-Weg, die langsame Annäherung zweier Seelen.

Im Wohnmobil an die Atlantikküste fahren - das ist der Plan der Studentin Jule. Unterwegs trifft sie auf Jan, ebenfalls Student. Sie nimmt ihn mit. Die beiden haben verschiedene Weltbilder: Jan glaubt an den Egoismus, Jule an die Kooperation. Während ihrer Reise kommen sie sich jedoch schnell näher. Dabei will Jule ihren Freund in Portugal besuchen. Und Jan will in Spanien seinen leiblichen Vater finden. Trennen sich ihre Wege bald für immer?